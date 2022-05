Auto in fiamme a Petacciato, accorrono Vigili del fuoco e Carabinieri

PETACCIATO. Piccola emergenza oggi pomeriggio nell'abitato di Petacciato, dove un’automobile, improvvisamente, ha preso fuoco mentre stava transitando in strada. Il conducente ha subito abbandonato l’abitacolo e si è messo al sicuro, allertando il centralino dei Vigili del fuoco. Una squadra in turno del distaccamento di Termoli è partita alla volta del centro bassomolisano, intervenendo per estinguere il rogo, supportata dai Carabinieri della locale stazione. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

