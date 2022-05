Esce fuori strada sullo scooter a Rio Vivo, 42enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Si trova un camion davanti in via Rio Vivo e cerca di schivarlo lateralmente, finendo fuori strada. Disavventura per un 42enne in sella al proprio scooter nel primo pomeriggio di oggi in via Rio Vivo. L'uomo è finito fuori strada, cadendo e procurandosi un trauma al ginocchio. Il 42enne è stato soccorso dal 118 Molise sopraggiunto sul luogo del sinistro coi volontari della Misericordia in ambulanza, che l'hanno trasportato per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale Sanj Timoteo di Termoli.