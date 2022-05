Camion taglia la strada a una macchina e si dilegua, l'auto finisce contro un palo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Incidente stradale con un mezzo pesante pirata nella serata di ieri, a San Martino in Pensilis. Carabinieri e 118 Molise intervenuti a causa dello schianto di una macchina contro un palo. All'interno della vettura c'erano dei ragazzi, ma non avrebbero subito conseguenze rilevanti dal punto di vista fisico. Il sinistro sarebbe stato causato dal transito di un camion adibito al trasporto dei cavalli, che avrebbe tagliato loro la strada, e che si è poi dileguato.