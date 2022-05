Collassa al suolo in via Martiri della Resistenza, soccorso da passanti, Polizia e 118

TERMOLI. Il senso civico di due adolescenti, un 15enne e un 16enne, è emerso nella serata di ieri in via Martiri della Resistenza, dove un uomo di nazionalità polacca per cause da accertare, è collassato a terra, cadendo dal marciapiede sulla strada, in un tratto ad alta intensità di traffico.

Situazione delicata in sé col pericolo che potesse essere investito, anche se lì dopo i recenti interventi il tratto è illuminato a dovere, come dovrebbe essere per l'intero percorso urbano da Nord a Sud.

Dopo i due ragazzi si sono fermate molte altre persone a prestare soccorso, compreso una dottoressa che transitava con la sua macchina dal lato opposto. Subito è stato avvertito il 118 Molise, sopraggiunto intorno alle 21.30 con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo, poiché quella di Termoli era impegnata su un'altra emergenza sanitaria.

Sul posto anche la volante del commissariato, per mettere al sicuro la circolazione e permettere il successivo intervento da parte dell'equipe del 118; dopo le prime cure del caso prestate in ambulanza, il polacco, forse con un tasso alcolemico eccessivo, è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Galleria fotografica