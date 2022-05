«Vi faccio alzare la pensione e riparare casa», falso impiegato deruba un'anziana in centro

TERMOLI. Sempre più spesso le forze dell’ordine impartiscono consigli e suggerimenti per tutelare i più esposti alle truffe, come gli anziani, ma il “cattivo” di turno ne escogita sempre una.

Come nel caso avvenuto ieri, in pieno centro, via XXIV Maggio, dove una signora di 82 anni, che vive con uno dei figli, ma al momento quest’ultimo non era in casa, è stata turlupinata e derubata da un sedicente emissario della pubblica amministrazione.

Nella confusione e concitazione generale, la donna non ricorda bene se il malvivente si fosse accreditato come dipendente comunale inviato dall’Inps, o direttamente un ispettore del più importante ente previdenziale.

A raccontarci l’accaduto è stato proprio uno dei figli della pensionata, che vive peraltro fuori città.

«Ieri mattina un uomo di grossa statura ha truffato mia madre che vive a Termoli in via XXIV Maggio, spacciandosi per un dipendente comunale si è introdotto dentro casa di mia mamma e l'ha derubata di alcuni valori. Vogliamo dare rilievo alla notizia perché potrebbe succedere ad altri anziani. Le ha detto che avrebbe fatto ottenere una integrazione di pensione di 200 euro. Poi ha iniziato a girare per la casa dicendo che c'era muffa e avrebbe fatto riparare dal comune la casa e ha detto a mia mamma di battere il muro del bagno, intanto lui era in camera da letto e commetteva il furto. Alla fine dopo averla derubata se ne è andato di fretta dicendole che le avrebbe fatto risapere».

Insomma, non si discosta molto parte del racconto da quanto abbiamo denunciato nei giorni scorsi, con coloro che si intrufolano in casa per parlare di ristrutturazioni a carico dello Stato, sempre per abbindolare gli anziani.

La truffa con furto annesso viene denunciata ai Carabinieri nella mattinata di oggi.