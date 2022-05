Sharm el-Sheik, cade dal balcone e muore bimba abruzzese di 13 mesi

La piccola era in vacanza con la famiglia in un resort, è scivolata dalle braccia del padre

ABRUZZO. Tragedia in un hotel di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Una bimba di appena 13 mesi è precipitata dal balcone del resort mentre era tra le braccia del padre, un imprenditore di Pianella. Il padre, Silvio Maiani, titolare di un'impresa di pulizie, era in un ristorante con la famiglia quando la bambina è caduta giù da un balcone.

La polizia locale ha chiuso poche ore fa le indagini sulla disgrazia. Domani la famiglia rientrerà in Italia.

Il fatto è accaduto un paio di giorni fa e ha gettato nella disperazione il piccolo centro pescarese.

Ad esprime il cordoglio di tutto il paese è stato il sindaco: la nostra comunità - scrive Sandro Marinelli - è sconvolta da questa notizia. È una morte impossibile da comprendere e accettare. (FONTE RAI NEWS).