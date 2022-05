Auto contro scooter all'incrocio del terminal bus, 43enne al Pronto soccorso

TERMOLI. In attesa che sarà messo in sicurezza anche il tratto d'ingresso al Terminal bus di via Martiri della Resistenza, avvengono ancora incidenti stradali.

Com'è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 19.40, quando c'è stato uno scontro tra auto e scooter.

Intervenuti il 118 Molise, dalla postazione di Montenero di Bisaccia, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la volante del commissariato di Termoli. Un solo ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, si tratta du un 43enne del posto.