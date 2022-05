Incidente in via Torino tra macchina e motociclo: due ragazzi all'ospedale

TERMOLI. A distanza di poco più di un'ora dal precedente incidente di via Martiri della Resistenza, nuovo scontro tra auto scooter, stavolta all'incrocio di via Firenze con via Torino.

Ad avere la peggio due minorenni che viaggiavano in sella al motociclo, si tratta di un ragazzo e una ragazza di Termoli, che hanno riportato escoriazioni e contusioni diffuse. Entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise, intervenuto sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e le forze dell'ordine. Il conducente dell'autovettura, invece, ha rifiutato le cure.