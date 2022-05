E sono tre, anche in via Cardarelli uno scontro tra auto e scooter

TERMOLI. L'approssimarsi della bella stagione ha sempre avuto una conseguenza diretta sull'andamento dell'infortunistica stradale.

Specie quando i più sono alle prese con cambio di consuetudine, lasciando più spesso in garage o sotto casa le auto e prediligono spostarsi coi mezzi a due ruote.

Non è casuale che da ieri sera a questa mattina, come avete appreso anche in altre notizie, siano avvenuti ben tre incidenti e sempre con lo stesso copione: auto contro scooter.

E' accaduto ieri sera sia in via Martiri della Resistenza che a Porticone; stamani, invece, tra via Cardarelli e viale San Francesco. Anche in questo caso il 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, ha soccorso il conducente del motociclo, trasportandolo per accertamenti e per le cure mediche opportune al vicino ospedale San Timoteo.