Scopre il suo tradimento e vuole fuggire, violento litigio: indaga la Polizia

TERMOLI. Momenti concitati tra via Molise, viale d’Italia e via Mascilongo nella mattinata di ieri.

Una ragazza straniera, nemmeno vent’anni probabilmente e in stato interessante, è stata soccorsa in strada da alcune persone, mentre era in preda alla disperazione e urlava a squarciagola.

Il suo ragazzo l’avrebbe tradita e lei voleva andarsene quando l’ha scoperto, ma le cose sono andate molto diversamente.

Era scalza e con un vestito da casa. Gli agenti, dopo averla trovata e in un primo momento tranquillizzata, hanno appreso cosa fosse successo e si sono messi sulle tracce del ragazzo, pare di nazionalità italiana.

Nelle ore successive è poi spuntato fuori che lei stessa dopo aver scoperto il tradimento voleva fuggire al Nord, ma il ragazzo le avrebbe rubato il biglietto del treno e picchiata con un cazzotto violento all’orecchio, che si presentava emaciato. Su questo episodio indagano gli agenti del Commissariato.