Scontro frontale auto-furgone sulla Trignina, tre feriti

CELENZA SUL TRIGNO. Violento scontro frontale sulla Trignina nel pomeriggio di oggi poco dopo le 16. Coinvolti due mezzi: un furgone e un'Audi A3.

Tre le persone ferite trasportate presso l'ospedale San Pio di Vasto, non in gravi condizioni. È accaduto tra il territorio di Celenza sul Trigno e quello di Montefalcone del Sannio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Vasto per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e per estrarre i feriti rimasti incastrati nell'auto. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e rilievi del sinistro.