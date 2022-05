Investito pescatore 37enne al porto e l'auto non si ferma

TERMOLI. Ancora un investimento e stavolta è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Termoli. Sinistro accaduto al porto e ad avere la peggio è stato un 37enne pescatore, che è stato travolto da una vettura di colore nero che poi non si è fermata. Momenti concitati, visto anche il periodo di alta tensione, poiché era in atto ancora il presidio della marineria, ormai in via di smobilitazione, dopo le diverse ore di permanenza all'imbocco della rotatoria di accesso al bacino marittimo.

Il conducente è fuggito via, salvo poi recarsi direttamente al commissariato. Il marinaio è stato soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e trasportato all’ospedale San Timoteo.