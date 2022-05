Incidente sulla ss 17, muore 58enne di Frosolone

ISERNIA. A causa di un incidente stradale, il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 17 “Dell'appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 195,700 a Cantalupo del Sannio in provincia di Isernia.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolto un veicolo ed una persona è deceduta. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'uomo R.P., un 58enne di Frosolone, sia uscito di strada con l'auto e, successivamente, il mezzo sia stato rimbalzato contro gli alberi prima di tornare in carreggiata. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, il suo corpo era riverso sull'airbag esploso in seguito al colpo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e 118, unitamente a Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento ore 12.00

Ripristinata la circolazione lungo la statale 17 “Dell'appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, precedentemente interrotta per incidente.

