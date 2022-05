Panda cross rubata in viale Trieste ritrovata come "carcassa" vicino Foggia

TERMOLI. Tanto veloce è stata la sosta in viale Trieste, altrettanto lesta la capacità di sparire con la macchina dalla costa adriatica e ritrovarla poi solo come telaio e depredata di tutti i pezzi da vendere come ricambi.

La Panda cross di colore grigio rubata ieri tra le 12 e le 12.50 nella zona vicina al liceo scientifico Alfano ha viaggiato alcune decine di chilometri, fino a raggiungere la campagna circostante il foggiano, nel territorio di Carapelle, dove è stata rinvenuta carcassa, in pratica.

I proprietari dell’auto, che avevano sporto denuncia presso il commissariato di Polizia di via Cina, subito dopo il misfatto, sono stati ricontattati a stretto giro dalle forze dell’ordine, che tramite i colleghi dauni sono riusciti a seguire le tracce del veicolo, purtroppo in condizioni pressoché irrecuperabili, difficile che si possano sostituire tutti i pezzi smontati e mandati chissà dove, in quel mercato nero fiorentissimo.