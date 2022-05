Si scontrano due motoveicoli sulla strada tra Chieuti e Serracapriola

CHIEUTI. Scontro tra due motoveicoli nel tardo pomeriggio di ieri sulla SP 44, che collega Chieuti a Serracapriola. A contatto, in un impatto piuttosto violento, uno scooter e una motocicletta (Pakyfoto).

Sul posto sono intervenuti il 118 Puglia, che ha trasportato i due conducenti al Pronto soccorso dell'ospedale di San Severo, e i Carabinieri per i rilievi del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due ciclomotori procedevano nello stesso senso di marcia, divisi da una autovettura.

La motocicletta avrebbe avviato il sorpasso dell’auto proprio mentre lo scooter stava svoltando a sinistra. Inevitabile a quel punto l’impatto tra i due mezzi: ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in ospedale dal 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Ferite lievi, invece, per il conducente dello scooter.