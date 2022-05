Polizia scopre un chilo di marijuana, nei guai giovane già ai domiciliari

Tolleranza zero

TERMOLI. Blitz antidroga in casa di un giovane già ristretto ai domiciliari per accuse di resistenza a pubblico ufficiale. Nell'abitazione, perquisita, sarebbe stato trovato un chilo di marijuana, quantitativo ingente subito sequestrato dagli agenti intervenuti del commissariato di Polizia intervenuti in seguito alle risultanze di un'attività di servizio nei giorni precedenti.

Il ragazzo già in passato era stato "pizzicato" con gli stupefacenti.