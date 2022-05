Panda cross nel mirino dei ladri, ne sparisce un'altra: appello alle istituzioni

TERMOLI. Torna d'attualità la mannaia dei furti d'auto a Termoli. Stavolta il focus è a firma di Debora D'Onofrio, esercente e cittadina:

«Nel giro di 2 giorni sono state rubate almeno 2 Panda Cross in città, una sul lungomare di mattina e una su Viale Trieste.

Non è certo un fenomeno nuovo purtroppo, per quanto anacronistico con gli strumenti di tracciamento che abbiamo oggi (Gps), ma una maggiore attenzione dell’Amministrazione comunale potrebbe dare un maggior senso di sicurezza ai cittadini.

Come avviene in altre città, spesso l’installazione di telecamere o il passaggio di volanti ha ridotto drasticamente questi episodi.

Non è certo un bel messaggio per una città che si presenta come accogliente: che impressione lascerebbe a un turista essere derubato dell’auto mentre è in spiaggia?

Il lungomare in bassa stagione è poco frequentato, quindi più a rischio anche di giorno.

Ci aspettiamo un segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione, e una risposta concreta: ormai comprare una Panda a Termoli è un rischio!».