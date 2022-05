Maltempo sul capoluogo, in Molise tromba d'aria e violenta grandinata

La violenta grandinata sul capoluogo

CAMPOBASSO. Nelle prime ore del pomeriggio una tromba d'aria si è abbattuta su alcune zone del capoluogo molisano. Numerose le richieste di soccorso al centralino del 115.

Diversificati per ciascuna zona della città gli interventi delle squadre dei Vigili del fuoco impegnate per fronteggiare l’emergenza: tra cui allagamento piani interrati, alberi pericolanti e accumuli di grandine hanno compromesso traffico veicolare in alcune vie della città, i pompieri sono ancora al lavoro, la situazione di normalità in lento ripristino.

Galleria fotografica