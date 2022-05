Gattino resta incastrato nell’autobus urbano, vigili del fuoco in azione

TERMOLI. Non solo umani, ma anche e soprattutto amici a quattro zampe: i vigili del fuoco sono sempre al fianco di chi è in difficoltà, prescindendo dalla specie alla quale si appartiene e lo dimostrano ogni giorno. Proprio questa mattina, martedì 31 maggio, le squadre del 115 sono state impegnate in viale Trieste dove un gattino è rimasto incastrato nell’autobus urbano.

Allertati dall’autista che ha sentito un miagolio costante seguire il mezzo durante il giro, i vigili del fuoco si sono messi in azione per liberare il felino e restituirgli la sua libertà.

Galleria fotografica