Scontro tra tre auto sulla Statale 16, 5 feriti, donna trasportata in elisoccorso a Pescara

Montenero Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri di Ortona per i rilievi del caso

TORINO DI SANGRO. Violento scontro tra tre auto nel pomeriggio di ieri sulla statale 16 in territorio di Torino di Sangro. È accaduto in località Lago Dragoni. Le vetture coinvolte sono una Skoda Fabia, una Opel Insignia Sw e una Subaru Forester.

Cinque le persone ferite, quattro sono maggiorenni e uno ha 15 anni. Due sono stati trasferiti con l'ambulanza in ospedale, una conducente con l'elisoccorso a Pescara e altri due sono stati accompagnati in Pronto soccorso da parenti per accertamenti.

Dei 5 feriti: 2 uomini di nazionalità albanese e residenti a Montenero di Bisaccia, 1 a Pescara e 2 a Rocca San Giovanni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della stazione di Ortona per i rilievi del caso e gestire la viabilità.

Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.