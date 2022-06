Continuano le ricerche di Giovanni Iannacito scomparso dalla casa di riposo

MONTAQUILA. Continuano senza sosta le ricerche di Giovanni Iannacito, il 62enne originario di Vastogirardi, scomparso da una casa di riposo di Montaquila nel tardo pomeriggio di domenica 29 maggio. L’uomo, con leggeri problemi di deambulazione, era uscito nel giardino della struttura come faceva spesso per prendere una boccata d’aria. Gli operatori della struttura, non vedendolo rientrare per cena, si sono preoccupati ed hanno iniziato a cercarlo nel vasto giardino che circonda la Rsa. Nel giro di poco sono stati allertati i Carabinieri della locale stazione di Montaquila e la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Dalla serata di domenica, e per il terzo giorno consecutivo, alla ricerca dell’uomo sono impegnati, con uomini e mezzi, oltre ai Carabinieri di Montaquila guidati dal maresciallo Patriarca, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia e della sezione staccata di Venafro, il Corpo del soccorso alpino e speleologico Molise, la Polizia Municipale di Montaquila e i volontari della Croce Rossa. Presso la Rsa dove l’uomo era ricoverato è stata allestita una vera e propria centrale di coordinamento delle ricerche. Nella giornata di lunedì e in quella di ieri, un elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato l’ampia boscaglia che circonda il luogo di ultimo avvistamento dell’uomo. Nelle ricerche utilizzato anche un drone con rilevatore di calore, soprattutto nelle ore notturne. Nelle scorse ore sono state rilasciate agli inquirenti dichiarazioni di alcune persone che avrebbero avvistato l’uomo nella giornata di lunedì pomeriggio poco distante dalla struttura della casa di riposo. Le ricerche continuano ma, con il passare delle ore, la speranza che l’uomo sia ancora in vita si affievoliscono.

Galleria fotografica