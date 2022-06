Tenta di portare via un bimbo, fermata una straniera dalla Polizia a Difesa Grande

TERMOLI. Gruppi sociali su Facebook e WhatsApp stanno impazzendo in città, scambiandosi informazioni sull'episodio inquietante avvenuto all'uscita di scuola, oggi, davanti alla primaria di Difesa Grande.

Una signora di nazionalità straniera, palesemente ebbra, ha provato a portare via una bimba, ma fortunatamente è stata bloccata nel suo intento. È fuggita via e nel frattempo, mentre pare si riparasse in chiesa, questo almeno viene raccontato nelle chat, è arrivata la Polizia, che l'ha poi fermata e portata in commissariato.