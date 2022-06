Auto tampona scooter nel parcheggio del discount, 53enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Quanti ne registreremo di incidenti tra auto e scooter nel periodo estivo. L'ultimo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, in via Tevere, nel piazzale del parcheggio del discount Md. È stata la vettura a urtare il ciclomotore, con in sella una 53enne di Termoli, che è caduta a terra, rimediando varie escoriazioni. Il primo soccorso è stato prestato proprio dal conducente della macchina, una Open Station Wagon, poi sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e le forze dell'ordine. La 53enne è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.