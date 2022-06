Furti d'auto, sempre più allarme: colpi su lungomare Nord e piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Allarme sociale sempre più diffuso in città a causa dei furti d’auto.

Solo la scorsa settimana i banditi provenienti dalla vicina provincia di Foggia hanno arpionato diverse Panda Cross, poi sezionate e ritrovate carcasse, tanto che c’è stato anche un accorato appello alle istituzioni locali, che abbiamo puntualmente pubblicato.

Ma di furti ne sono avvenuti davvero parecchi e solo nelle ultime 48 ore, dati acquisiti attraverso alcune agenzie di assicurazione Rc Auto, almeno sette i colpi messi a segno, compresa una Jeep Renegade parcheggiata sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, di proprietà di un avvocato del foro frentano, ritrovata ieri a Cerignola e per fortuna sua non ancora smembrata. Ma la preoccupazione è profonda e c’è chi non esce proprio per il timore di vedersi soffiare l’auto.

Un altro furto che ci è stato raccontato è avvenuto in settimana in piazza Sant’Antonio, luogo centralissimo della città adriatica. I ladri puntano a saccheggiare le parti più pregiate, per venderle come ricambi al mercato nero e in ultima analisi per reperire anche metalli pregiati, vista la penuria di materie prime a causa dei conflitti internazionali e della bolla speculativa, come quelli presenti nei catalizzatori, ricordiamo le due Panda gemelle ritrovate in via Asia solo poche settimane fa.