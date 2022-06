Agricoltore 40enne colto da malore, ritrovato dai Vigili del fuoco

ISERNIA. Un quarantenne ieri era uscito con il trattore da Poggio Sannita per alcuni lavori nei campi. Non vedendolo rientrare la famiglia ha dato l’allarme al 112. I Carabinieri di Agnone immediatamente hanno allertato anche i Vigili del Fuoco. Con uno scambio di informazioni tra le due istituzioni sono stati visionati tutti i terreni di cui erano proprietario. Fortunatamente è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agnone lungo una strada alle ore 20 circa probabilmente colto da un malore. È stato affidato al 118 per le cure del caso.