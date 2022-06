"Operazione Contratto", i nove maggiori indiziati in silenzio davanti al Gip di Larino

Operazione Contratto

LARINO. Operazione "Contratto", i nove indagati finiti tra carcere e domiciliari restano in silenzio e scelgono di avvalersi della facoltà di non rispondere.

A distanza di due giorni dal blitz che ha portato in carcere tre persone e confinato altri sei agli arresti domiciliari, indagati a cui è stata “ristretta” la libertà personale e loro avvocati convocati dal Gip del tribunale di Larino, nella giornata di ieri, per gli interrogatori di garanzia sull’ordinanza emessa dalla magistratura frentana, che nel complesso indaga 26 persone.

Tutti e nove, su suggerimenti dei rispettivi difensori, hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, restando in silenzio davanti alla dottoressa Rosaria Vecchi, che ha accolto le richieste formulate dalla Procura dopo un anno e nove mesi di indagini portate avanti assieme ai militari della compagnia dell’Arma di Larino. Ora la stessa giudice dovrà confermare (o meno) quanto disposto nelle 502 pagine che hanno narrato e documentato episodi numerosi di spaccio, estorsioni e cavalli di ritorno, ma immaginiamo come potrà confermare l’impianto che ha portato alle nove misure cautelari.

I legali puntano decisi al Tribunale del Riesame.