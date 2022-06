«Hanno rubato anche la mia Giulietta, sono bande di ventenni dalla vicina Puglia»

TERMOLI. «Mi permetto di aggiungere che andrebbero messe delle telecamere al parcheggio dell'ospedale di Termoli. Non sono il primo che ha subito un furto lì».

Partiamo da questa raccomandazione, partita dallo smartphone di un cittadino di Guglionesi, M. C., che ha subito l'ennesimo furto d'auto sulla costa molisana. Un fenomeno di sicuro allarme sociale che sta divenendo una piaga del territorio e un danno notevole per la comunità.

«Scrivo per segnalarvi l'ennesimo episodio di furto auto avvenuto a Termoli. Nel dettaglio, il sottoscritto, originario di Guglionesi e residente a Bologna, ne è stato vittima il giorno primo giugno scorso, intorno alle ore 21. L'episodio è avvenuto nel parcheggio del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. La macchina rubata è una Alfa Romeo Giulietta, targa FM 802 PG, di colore nero. L'evento è stato subito segnalato al 112 e denunciato il giorno successivo presso la stazione dei Carabinieri di Guglionesi. Da più figure appartenenti alle forze dell'ordine locali, con le quali ho avuto modo di colloquiare sull'argomento, mi è stato confermato che, in quest'ultimo anno, nella sola zona di Termoli, è stato registrato in media un furto d'auto ogni 24 ore.

È ormai accertato che solitamente si tratta di bande di ragazzini sotto i 20 anni, anche minorenni, provenienti dal foggiano (in particolare da Cerignola e San Severo). Pare che il fenomeno attualmente sia incontrastabile, in quanto anche presi in fragranza di reato, questi ragazzi vengono spesso rimessi a piede libero o ai domiciliari. A mio modesto parere, questi accadimenti dovrebbero essere ancor più portati all'attenzione pubblica, soprattutto dai mass media locali, in modo da indurre una maggiore pressione sul tema sulle autorità amministrative e giudiziarie competenti. Miei compaesani di Guglionesi mi hanno raccontato di diversi furti di mezzi agricoli e animali avvenuti nelle campagne del basso Molise. I problemi da affrontare nella comunità sono tanti però il tema dei furti da parte di bande del foggiano sta diventando davvero grave»