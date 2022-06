Manovre pericolose al semaforo sulla Tangenziale

TERMOLI. C’è qualcosa che non va sulla Tangenziale Nord, al semaforo dopo l’uscita di contrada Porticone (in direzione Nord, ovviamente, altrimenti prima della medesima uscita). Sarà il caldo, saranno le file estenuanti, fatto sta che sono diverse le segnalazioni che vengono effettuate su comportamenti poco accorti, per non dire altro, da parte degli automobilisti.

Scattano al verde superando in corsia di sorpasso, manovra vietatissima nella circolazione a senso unico alternato, come fossero sulla griglia del circuito di Montecarlo. Protagonista dell’ennesima bravata, venerdì sera, una Fiat Panda, che qualcuno ha cercato anche di immortalare, prendendo pure il numero di targa. Intanto, da un pilota mancato a un pirata della strada, si è fatta viva la conducente della Giulietta bianca, più volte additata di sprint inopportuni al semaforo, come avvenuto martedì mattina, quando ha travolto scooter e conducente 54enne, spedendolo in ospedale, al San Timoteo, e sparendo con chiara omissione di soccorso.

A rintracciarla sono stati i Carabinieri, ma lei stessa si sarebbe recata a casa dell’infortunato, per chiedere scusa.