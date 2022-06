Finti incaricati del comune tentano la truffa del ‘sondaggio’ ma vengono smascherati

TERMOLI. Noi non ci stancheremo mai di mettervi in guardia dai più smodati e fantasiosi tipi di truffa che oggi una moltitudine di malfattori organizzati, nonostante i cittadini vengono costantemente messi sul chi vive, loro non si sa come continuano sempre a trovare terreno fertile soprattutto nella fascia delle persone più indifese e cioè gli anziani soprattutto se vivono soli. Proprio di questa mattina l’ultima performance che per fortuna dei potenziali truffati è andata a vuoto, ma purtroppo questi delinquenti trovano un ostacolo, ma chissà quanti invece ci cascano ancora.

Orario di questa mattina 07.50 in un appartamento della periferia a nord di Termoli mentre due signori moglie e marito, si stavano alzando per fare colazione, suona in un orario alquanto insolito e già questo non ha fatto riflettere i truffatori, ma per fortuna ha fatto drizzare le antenne alle potenziali vittime. Il marito va perplesso al citofono e chiede chi è. Dall’altro capo: ”Buongiorno ci manda il comune per fare un sondaggio che ci ha commissionato …” “Il comune vi ha commissionato a quest’ora , va bene ora chiamo il comune e m’Informo” “ No ma guardi il suo nominativo ce l’ha dato il comune noi dobbiamo fare solo alcune domande…” “Sentite io non vi apro e ora son sicuro che se chiamo il comune, loro mi risponderanno che non hanno mandato nessun sondaggista a fare delle domande ai cittadini, quindi cosa fate come siete venuti ve ne andate voi da soli , o devo chiamare i carabinieri per convincervi a lasciar perdere ?“Risposta: “No tranquillo ce ne andiamo da soli“.

Questa volta hanno trovato pane per i loro denti, ma per uno che ce la fa a resistere , quanto invece sono rimaste vittime indifese ed hanno subito la truffa dove quello che fa più male non è il bottino materiale che questi cialtroni hanno portato via ad una persona anziana e sola, ma è soprattutto il danno morale e psicologico subito. Quindi cari anziani che purtroppo state in assoluto soli, attenzione, attenzione. Metteteci più attenzione quando siete avvicinati con fare subdolo da perfetti sconosciuti, se vi propongono qualche cosa, affaroni, sondaggi , la scusa del figlio che deve pagare un tot e tanti tipi di truffa, siate cauti e se avete dei dubbi, chiamate le forze dell’ordine come dire una telefonata vi allunga la vita e non vi svuota il portafoglio.