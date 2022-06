Cero votivo incendia trono nella chiesa di Santa Maria in Silvis, tragedia sfiorata

SERRACAPRIOLA. All'interno della Chiesa di Santa Maria in Silvis, a causa di un cero votivo eccessivamente consumato, si è sviluppato un pericolosissimo incendio sul trono ligneo espositivo. Su questo basamento era posta la pedana e sovrastante era collocata la sacra Urna di San Fortunato Martire. Il fuoco dopo aver bruciato il tappeto, il trono e la pedana, avvolgendo anche l'urna, miracolosamente si spegneva senza arrecare ulteriori danni.

Il parroco don Renato, intervenuto per primo ha subito allarmato il Sindaco e tutti i fedeli, che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la chiesa.

“È stata davvero una fortuna che non ha preso fuoco tutto il drappeggio di tende, che erano alle spalle dell'Urna del Santo. Abbiamo rischiato un'altra tragedia tipo incendio di Notre-Dame”, le parole del sindaco Giuseppe D'Onofrio.

Galleria fotografica