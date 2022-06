Scontro tra due auto sulla statale 16 a Petacciato, feriti trasportati al San Timoteo

PETACCIATO. Rallentamenti nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 16 Adriatica, all'altezza del tratto di Petacciato, a causa di uno scontro tra due autoveicoli con all'interno turisti.

Per fortuna, nonostante l'intervento del 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, pare che non ci siano state conseguenze di rilievo per le persone coinvolte. Una delle macchine è finita contro il guardrail. In ogni caso, alcuni feriti sono stati trasportati precauzionalmente al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.