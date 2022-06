Bottiglie di gasolio in trasferta nelle Marche, nei guai tre pescatori termolesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Divieto di tornare a San Benedetto del Tronto per 3 anni emesso dal questore di Ascoli Piceno per tre persone, provenienti da Termoli, fermate durante i controlli al casello dell'A14 di Porto d'Ascoli nei giorni scorsi: nel bagagliaio dell'auto sulla quale stavano viaggiando diretti al porto sono state trovate 5 bottigliette di acqua da mezzo litro riempite con gasolio con il verosimile intento di versare il liquido sulle cassette di pesce scaricate sulla banchina e rendere così invendibili i prodotti ittici.

Previsti anche sviluppi penali. Il fatto risale al 6 giugno, quando si erano presentati al porto di San Benedetto del Tronto circa 50 pescatori provenienti dall'Abruzzo, Molise e Puglia con intenzioni di esprimere il loro dissenso nei confronti della marineria sambenedettese per richiamarla alla compattezza dell'intero comparto, sull'opportunità o meno di tornare in mare alla luce della mobilitazione per il caro gasolio. Grazie al servizio di ordine pubblico, non c'erano stati problemi e l'incontro tra le marinerie si era svolto regolarmente. (Fonte Ansa).