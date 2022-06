Ritorna la vertenza dei "Navigator" nei centri per l'impiego del Molise

MOLISE. Su richiesta delle segreterie regionali confederali di settore di Cgil, Cisl e Uil, si è svolto stamane, presso la sede dell’assessorato al Lavoro della Regione Molise, un incontro in cui si è discusso della vertenza “Navigator” alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro, Filomena Calenda e del Dirigente del Servizio Politiche per l’Occupazione, Vincenzo Rossi.

Nella regione Molise, 8 sono collaboratrici e collaboratori, a fronte dei 13 iniziali, che prestano servizio nei Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, ri-contrattualizzati il primo giugno scorso da Anpal Servizi, per due mesi.

Al termine di questa proroga, come previsto dal Decreto Aiuti, sarà in capo alle Regioni la scelta di procedere a una ulteriore proroga di tre mesi per avvalersi della prestazione lavorativa di questi professionisti, vincitori di una selezione pubblica nazionale e che cominceranno ad occuparsi anche delle attività connesse alla misura Gol, oltre che a quelle contemplate dal Reddito di Cittadinanza.

Accogliamo con favore, a tal proposito, la volontà della Regione Molise espressa nel corso del tavolo di comunicare al Ministero per il Lavoro l’intenzione di ri-contrattualizzare questo personale per i mesi successivi, avvalendosi di specifiche risorse nazionali destinate a questa attività.

In una fase delicata come quella attuale, con l’utenza dei Centri per l’Impiego sempre maggiore, con le procedure per il potenziamento da poco avviate e con le attività previste dalla misura GOL da realizzare, sarebbe stato impensabile non avvalersi di questo personale già formato e pronto a fornire un importante contributo.

Il nostro auspicio è che si trovi in futuro una soluzione stabile per queste lavoratrici e lavoratori affinché diventino parte integrante e stabile nel mercato del lavoro che ha bisogno di figure qualificate, soprattutto in territori in difficoltà come quello molisano.