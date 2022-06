Comuni e crediti non riscossi, il "flop" degli accertamenti

I crediti dei Comuni, non riscossi, ammontano a 1.100 mld di euro. Nonostante il blocco dell'attività dovuto alla pandemia, è risultato in aumento lo 'stock' di crediti in gran parte inesigibili in pancia ad Agenzia delle entrate-Riscossione il cui Direttore Ernesto Maria Ruffini, audito in Senato dalla Commissione per il federalismo fiscale, ha certificato il 'flop' dell'accertamento e la conseguente (pesante) evasione negli enti locali territoriali. Negli anni solo 120mila segnalazioni sono pervenute da parte del 3,5 % dei Comuni.

Da questa attività sono arrivate nelle Casse dello Stato poco meno di 149 mln di euro, peraltro nel magazzino-crediti da più di 20 anni. Ruffini ha denunciato per l'ennesima volta l'anomalia tutta italiana della gestione dei ruoli affidati a Riscossione: «L'Ente preposto è un ente di 8.000 funzionari, strutturato dalla legge per gestire un Magazzino di 3 anni», ha ricordato Ruffini. «La disciplina è comune in qualunque paese occidentale, un magazzino non può essere seriamente maggiore di un periodo di 3 anni".

La scelta del Parlamento di non rendicontare ha determinato un magazzino di 21 anni e 4 mesi, e ciò ha causato - di fatto - una ingestibilità del magazzino. "Abbiamo 130-140 milioni di cartelle, 240 milioni di crediti da riscuotere circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo", dicono all'Age. Rispondendo ad una domanda sul tema fiscale del momento (la revisione del Catasto), Ruffini ha osservato: «L'aggiornamento del catasto è costante attraverso l'interlocuzione con i Comuni ed un eventuale aggiornamento di una rendita, modificata, aggiornata e attribuita a un'immobile, ha effetto immediato sul contribuente e sul territorio.

Se invece si prevede che tutti questi aggiornamenti siano congelati per far valutare in un secondo momento, nel 2026, al Parlamento l'opportunità o meno di avere una vigenza di queste modifiche con effetti nei confronti del territorio, in questo caso, le modifiche, non avrebbero effetto su territorio e sui contribuenti». Insomma il flop della lotta all'evasione dei Comuni è enorme. «Con riferimento a quest'ultima (vale a dire ai risultati della partecipazione degli enti locali territoriali all'attività di accertamento), si evidenzia che, dal febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2021, risultavano inviate da 1.153 Comuni circa 120.000 segnalazioni. Le segnalazioni acquisite dagli Uffici dell'Agenzia hanno dato origine a 20.130 atti impositivi per una maggiore imposta accertata di 386.340.000 euro, per un importo riscosso totale pari a 139.199.000 euro». In media per ogni segnalazione il Fisco ha accertato circa 19mila euro per poi arrivare a riscuotere un importo di circa 7.000 (in media).

Per quanto riguarda le somme riversate ai Comuni, ai fini della distribuzione della quota incentivante per la partecipazione all'attività di accertamento, i cui criteri di distribuzione - ha ricordato Ruffini - sono di competenza del Ministero dell'interno, l'ultimo dato dipende dalla tipologia di segnalazione; ad esempio quelle relative a soggetti che esercitano un'attività economica senza aver aperto la partita IVA sono indirizzate alla Guardia di Finanza. Per il 2021 il dato disponibile fa riferimento alle somme erogate a 280 Comuni per il «Contributo dell'anno 2021 per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell'anno 2020», per un importo totale pari a 6.490.977 euro. «Vi sono dunque ampi margini perché l'istituto conosca ulteriore diffusione, dal momento che, ad utilizzare detta opportunità offerta dalla normativa, è stato appena il 3,5% dei 7.904 Comuni italiani». Poi Ruffini ha fatto un passaggio sul ruolo che giocherà nell'accertamento l'intelligenza artificiale: «Non è un Grande fratello - ha sottolineato - È semplicemente cercare di rendere il più possibile operanti tutti quei filtri e le valutazioni dei dati disponibili da parte dell'Agenzia delle entrate all'esito dei quali c'è sempre l'intervento umano da parte di qualcuno dell'Agenzia ed è sempre garantito un contraddittorio col contribuente.

Claudio de Luca