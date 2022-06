Prende fuoco un Tir alla periferia del capoluogo, autista resta ferito

CAMPOBASSO. Anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso sono stati impegnata nella serata di oggi, alla periferia del capoluogo. Per cause in corso di accertamenti, su una strada esterna al perimetro urbano, un mezzo pesante ha preso fuoco; lievi ferite sono state riportate dall'autista nel tentativo di mettersi in salvo e sfuggire alle fiamme.

Immediato l'intervento degli uomini del 115 di Campobasso, che hanno evitato il peggio.

Intervenute anche due volanti della Polizia stradale del capoluogo molisano.

