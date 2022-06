Scontro auto-apecar, treruote distrutto

LARINO. Rocambolesco tamponamento all’ora di cena nella centralissima via Giulio Cesare. Ben quattro i veicoli coinvolti ma fortunatamente almeno dalle notizie raccolte solo lievi ferite per alcuni dei malcapitati protagonisti.Sul posto, per i rilievi del caso una gazzella del radiomobile della compagnia di Larino e l’ambulanza della Croce San Gerardo con a bordo i sanitari del 118 Molise Soccorso.

Stando ad una prima ricostruzione tre veicoli un furgoncino bianco, un’ape e una Mini stavano percorrendo il centralissimo viale in discesa mentre dal lato opposto sopraggiungeva una Croma.

Qualche manovra non è andata come doveva e l’ape si è ritrovata in mezzo alle altre due macchine finendo la sua corsa, dopo essersi ribaltata su di un lato, contro la Croma che sopraggiungeva.

Un incidente che ha richiamato l’attenzione di tantissima gente solita in queste ore frequentare la zona.

Come detto sembra che nessuno dei conducenti abbia riportato danni importanti. Saranno ora i militari della compagnia Frentana a ricostruire l’esatta dinamica del rocambolesco tamponamento.

Galleria fotografica