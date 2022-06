Sfruttamento della prostituzione, 56enne torna libero dopo quasi 7 mesi

MONTECILFONE. Per due volte, nel novembre scorso, era finito in cronaca, per una denuncia e quindi l’arresto, con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. Cambia avvocato e con indagini difensive affidato al nuovo difensore, l’avvocato Rolando Santagata, riesce a tornare libero dopo quasi 7 mesi. I Carabinieri del Nor della Compagnia di Termoli nell’autunno scorso entrarono in azione a Campomarino. All’esito di un’attività d’indagine d’iniziativa conclusasi con riscontri effettuati nel corso di mirati servizi di prevenzione e repressione dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione, arrestarono in flagranza di reato un disoccupato 56enne originario di Montecilfone, già noto alle forze dell’ordine poiché titolare di precedenti di polizia.

Nel corso delle investigazioni gli operanti, anche attraverso mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, accertavano che l’uomo, in orario mattutino e utilizzando la propria autovettura, aveva accompagnato nel comune di Campomarino la 22enne di origine bulgara residente in provincia di Foggia, lasciandola lungo la statale 16 affinché praticasse l’attività di meretricio su pubblica via. Per l’imputato già noto per numerosi precedenti giudiziari, anche specifici, erano stati disposti dal Gip di Larino gli arresti domiciliari in attesa del processo. Due giorni fa, il Tribunale di Larino, in base alle nuove informazioni acquisite ed accogliendo dunque l’istanza del nuovo difensore, l’avvocato Rolando Santagata di Termoli, ha disposto l’immediata liberazione dell’imputato sostituendo gli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.