Operazione Contratto, il Riesame rigetta i primi ricorsi sull'ordinanza cautelare

LARINO. Operazione Contratto: almeno per due dei principiali indiziati, quelli difesi dall’avvocato campobassano Alessio Verde, il tribunale del Riesame non ha ritenuto di accogliere le istanze del legale, rigettando l’istanza ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura penale. Ora lo stesso professionista e difensore di fiducia sta valutando l’eventuale ricorso in Cassazione. Il blitz antidroga condotto dall’Arma (e non solo) è stato compiuto lo scorso primo giugno, portando in carcere tre persone e confinando ai domiciliari altri sei, su un complesso di 26 indagati per reati a vario titolo. I nove destinatari delle misure cautelari personali si avvalsero della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio dinanzi al Gip Rosaria Vecchi del 3 giugno scorso.

Le 502 pagine di ordinanza hanno narrato e documentato episodi numerosi di spaccio, estorsioni e cavalli di ritorno, ma immaginiamo come potrà confermare l’impianto che ha portato alle nove misure cautelari. In paese, a Santa Croce di Magliano, centro nevralgico dell’attività investigativa, l’atmosfera è cupa, tante le famiglie coinvolte, di persone note alle forze dell’ordine e altre meno sospettabili.

Uno scacco a un’attività illecita di narcotraffico che ha lambito la provincia di Foggia, tre i soggetti non molisani finiti nell’inchiesta, e uno ai domiciliari, che viveva del rapporto costante tra cratere, basso Molise e costa. Interessati oltre a Santa Croce, centri come Larino, Rotello, Guardialfiera, Colletorto, Termoli, Civitacampomarano, San Giacomo degli Schiavoni e persino un nigeriano senza fissa dimora, mentre lo smercio di droga, portato avanti soprattutto da un quarantenne ed un trentaquattrenne, entrambi di Santa Croce di Magliano, che utilizzavano una serie di pusher per le consegne anche a domicilio delle dosi pattuite, operava nei territori di Colletorto, Rotello, Santa Croce di Magliano, Termoli, Petacciato, Bonefro, Montorio nei Frentani, Lupara ed altre aree del “Cratere”, consegne effettuate mediante un modus operandi ben collaudato utilizzando il termine criptico “contratto” per indicare l’accordo tra le parti per la cessione e l’acquisto delle dosi di droga.

Le indagini, durate 20 mesi, sono state avviate grazie al coraggio di un assuntore che ha denunciato ai Carabinieri di Larino di essere vittima di continue richieste estorsive da parte del quarantenne per il pagamento del debito derivante dall’acquisto di sostanze stupefacenti.