Scuola di Polizia, negli Usa diffuso il saggio di Vincenzo Musacchio e Franco Roberti sulle mafie

LARINO. "The Fight of new mafias", è questo il titolo del lavoro a quattro mani realizzato dall'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e dal professor Vincenzo Musacchio.

«A un anno dalla sua pubblicazione in 54 nazioni, il lavoro mio e di Franco Roberti ottiene un nuovo e prestigiosissimo riconoscimento. Sarà pubblicato a giorni sulla Rivista della International Association of Chiefs of Police degli Stati Uniti d'America (I.A.C.P.) e diffuso nelle Scuole di Polizia dei 50 Stati federali. Per me questo risultato è il segno di un riconoscimento internazionale al lavoro ultratrentennale sui temi delle mafie. Ha ancora maggiore valore poiché proviene da coloro che la mafia la combattono ogni giorno rimanendo spesso vittime sul campo. Grazie a Franco Roberti che con me condivide questo grande risultato».