Coppia esce fuori strada in moto, coniugi portati al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA. Moglie e marito restano feriti dopo essere rimasti coinvolti in un incidente in sella alla loro moto.

Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia e 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, sono intervenuti nel tardo pomeriggio sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia per soccorrere una coppia che viaggiava in sella a una motocicletta di marca Honda. Alla guida del motoveicolo il marito, che ha perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause vagliate dai militari dell’Arma, finendo fuori strada e rovinando così a terra, sull’asfalto, assieme alla moglie. La coppia è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli