Controlli del Nas sulla filiera ittica nei supermercati e ristoranti, segnalate due rivendite

TERMOLI. Tre settimane senza pesce fresco non hanno creato problemi soltanto agli armatori in protesta e ai commercianti ittici, che hanno dovuto serrare i box in attesa di giorni migliori. A risentirne è stata l’intera filiera ittica, specie ristorazione e grande distribuzione, costretta a rifornirsi come era possibile.

Chiaramente, l’emergenza nasconde delle insidie di carattere sanitario, sulla strada della tracciabilità, riflettori accesi, dunque, da parte dei militari del Nas di Campobasso, Carabinieri del comando regionale, coordinati dal luogotenente Mario Di Vito, che hanno effettuato controlli e ispezioni in ogni dove nel territorio molisano, quello di loro giurisdizione. Una ventina di accurate e minuziose verifiche di prodotto ittico e relativa documentazione, che hanno evidenziato in almeno un paio di casi, sempre nel mondo della grande e media distribuzione, campioni di crostacei contaminati da solfiti, provenienti da territori più lontani. In queste fattispecie scatta d’ufficio la denuncia penale, oltre agli adempimenti sanzionatori di carattere amministrativo e i sequestri cautelativi della salute pubblica.

Da tempo, infatti, ci stiamo battendo sulla costa per un maggiore rigore, attraverso i controlli veterinari nel mercato ittico di Termoli.

Tracciabilità ed etichettatura sono fondamentali e sulla tracciabilità, la normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.

È stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad operatori registrati. Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 chili che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato. Se il prodotto è surgelato, deve contenere espressa indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento (la surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi; la congelazione invece è un procedimento "casalingo", che può essere effettuato nel freezer di qualsiasi cucina). I ristoranti sono assimilati al consumatore finale (l'acquirente), quindi non devono etichettare l'eventuale prodotto esposto ma conservare i documenti giustificativi d'acquisto, per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza di provenienza da fonti che non siano – per esempio - la pesca sportiva. Infine, una chiosa sulla settimana di pesca, che avevamo seguito nelle prime battute dei giorni scorsi. Da martedì c’è stata una varietà diversa, con razze, rombi e scampi, poiché pescherecci si sono spinti più al largo, poiché la temperatura del mare vede i banchi di pesce cercare meno calore, ma così c’è comunque il rischio di consumare più carburante e quindi rendere la battuta meno conveniente, poiché non v’è certezza che si peschi in misura adeguata da coprire le spese e anche guadagnare margine.

In effetti, anche chi è stato in mare per 48 ore ha portato circa 3mila euro di pescato in banchina, poco più di 500-600 euro sulla spesa per il gasolio, e c’è da considerare che si devono pagare i componenti dell’equipaggio, le imposte e anche “vivere”, insomma periodo difficilissimo per gli armatori. Tra le curiosità dell’ultima asta, frittura e gamberi sono venuti a costare più di merluzzi e pescatrici, probabilmente per una domanda più massiccia da parte della ristorazione.