Esplosione devasta bar nella stazione di servizio tra Apricena e San Nicandro Garganico

APRICENA. Esplosione devasta il bar ‘Il Cacciatore’, annesso alla stazione di servizio situata in località Mezzana, tra San Nicandro Garganico e Apricena. Il fatto è successo intorno alle 3 del mattino: la deflagrazione – potentissima - ha causato il crollo di una parete e la devastazione dei locali dell’attività commerciale.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area. Resta da stabilire la natura dell’esplosione: allo stato non si esclude la matrice dolosa, dovuta al piazzamento di un ordigno.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri che, in queste ore, stanno acquisendo i filmati delle telecamere della stazione di servizio e di quelle eventualmente presenti in zona. Ingenti i danni causati alla struttura, ancora in corso di quantificazione.