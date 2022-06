Rogo tra via Asia e via Giappone, tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Incendio di sterpaglie in una zona verde tra i palazzi di via Asia e via Giappone nel pomeriggio di oggi, a Termoli. Fiamme divampate a vista di condomini e residenti, non lontane nemmeno dalle auto in sosta, circostanza che ha fatto preoccupare non poco. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno estinto il rogo, riportando la situazione alla normalità, prima che la situazione emergenziale potesse scappare di mano.

