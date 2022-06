Non risponde ai parenti da giorni, 56enne trovata riversa a terra

Non risponde ai parenti da giorni, 56enne trovata riversa a terra

MONTENERO DI BISACCIA. Grande apprensione nella tarda serata di ieri a Montenero di Bisaccia, per le sorti di una 56enne del posto, di cui non si avevano notizie.

Intorno alle 23 è scattata l'emergenza da codice rosso, la donna non rispondeva ai parenti da diversi giorni, costoro, che risiedono fuori regione, ormai disperati, si sono rivolti alle forze dell'ordine, allertati Carabinieri, 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, e Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.





All’arrivo dei soccorsi, dopo aver forzato la porta di ingresso, la signora è stata trovata riversa a terra, in stato confusionale. È stata subito trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, per fortuna le sue condizioni non sembravano gravi. I militari del 112 hanno poi provveduto a contattarne i familiari.

Nella strada dove la 56enne risiede è scesa parecchia gente durante le operazioni di soccorso.