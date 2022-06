Finisce nei guai la ditta che si occupa dei lavori sul viadotto del Liscione, 8 persone indagate

CAMPOBASSO. Finisce in Procura la manutenzione straordinaria del viadotto del Liscione sulla Bifernina.

A firma del Procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D'Angelo, è stata diffusa una nota relativa all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto dal Gip del Tribunale di Campobasso, in capo ad una società appaltatrice di lavori pubblici.

Nella giornata di ieri, personale del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso ha proceduto, a seguito di provvedimento del Gip presso it Tribunale adottato su richiesta di questa Procura, all'esecuzione di un sequestro preventivo della somma di euro 176.097,45, quale profitto illecito dell'ipotizzata truffa aggravata conseguito da una società appaltatrice dei lavori in corso, nell'ambito del Contratto Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria del Viadotto Fondo Valle Biferno, Ponte Diga del Liscione, interessato da importanti lavori.

Le fattispecie ipotizzate sono, tra le altre, ii reato di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in stati avanzamento lavori), 437 c.p. (omissione dolosa di cautele contra infortuni sul lavoro) nonché artt. 5 e 24 D. Lgs. n.231/2001 (responsabilità amministrativa da reato dell'ente) con ii coinvolgimento, a vario titolo, di 8 soggetti.

L'attività di indagine è stata eseguita mediante l'escussione di tecnici e professionisti del settore, l'acquisizione di documentazione tecnico-contabile nonché l'esecuzione di sopralluoghi sulle opere in corso di realizzazione con l'ausilio anche di consulenti tecnici appositamente nominati.

Secondo l'ipotesi investigativa, la società appaltatrice avrebbe omesso la realizzazione di alcune migliorie e cautele di sicurezza, previste dal contratto di appalto, volte a garantire le condizioni di sicurezza in fase esecutiva e la qualità dei lavori nella prospettiva della loro durabilità nel tempo.

Con questa attività, si conferma l'efficace contributo specialistico della Guardia di Finanza in ordine al contrasto degli appalti per opere pubbliche, rispetto alle attività investigativa della Procura della Repubblica del capoluogo.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.