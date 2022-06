Investe 42enne e fugge, automobilista pirata si costituisce ai Carabinieri

SERRACAPRIOLA. Omissione di soccorso, è questa l'accusa a cui dovrà rispondere l'automobilista che ieri mattina ha investito un marocchino 42enne,

L'incidente è avvenuto lungo la statale 16 Ter, alla periferia di Serracapriola. Secondo quanto ricostruito, subito dopo l'impatto l'uomo si era allontanato con il suo mezzo dal luogo dell'incidente senza prestare i soccorsi al ferito per poi costituirsi dinanzi ai Carabinieri della locale stazione, ammettendo le proprie responsabilità. Sul posto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 e dell'elisoccorso che hanno trasportato il malcapitato - un 42enne, originario del Marocco - in ospedale a San Giovanni Rotondo, dove è ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza in prognosi riservata. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.