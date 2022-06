Atti vandalici sulla passerella di Rio Vivo, danni per migliaia di euro

TERMOLI. Non c’è pace per la passerella di Rio Vivo, realizzata dall’impresa edile Camardo Costruzioni srl, nell’ambito del progetto di valorizzazione del litorale Sud della città di Termoli.

Un’opera che i residenti non hanno proprio metabolizzato alla grande, abbiamo anche dato spazio a delle rimostranze, ma una cosa è dire ciò che si pensi, un’altra è compiere atti vandalici.

Nonostante tre accessi per permettere di raggiungere l’arenile, lungo quella passerella in legno, c’è chi ha pensato male di provvedere a tagliare le corde in sei punti.

Un danno da diverse migliaia di euro quello cagionato al progetto, che ora su ordine della direzione dei lavori sarà riparato, ma a costo della medesima impresa, che ha sporto regolare denuncia al comando stazione dei Carabinieri nella giornata di ieri, attraverso il legale rappresentante.

A svelare il misfatto è stato il sopralluogo compiuto lo scorso venerdì 17 giugno, quando alle 9 in via Rio Vivo, c’era la visita ispettiva settimanale alla struttura ultima e consegnata provvisoriamente all’amministrazione comunale.

Il tratto di spiaggia da salvaguardare è lungo 350 metri, sito protetto con biodiversità, per fauna e flora autoctona.

Galleria fotografica