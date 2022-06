Schianto del 13 maggio, l'appello: «Chi ha visto qualcosa riferisca alla Polizia locale»

TERMOLI. Proseguono le verifiche sull'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 13 maggio 2022, dove un uomo in bici, che si stava recando per una terapia all’ospedale San Timoteo, è rimasto coinvolto in un grave incidente in sella sua bici, schiantandosi contro un camion fermo in sosta in via Elba.

Attualmente l’uomo è ricoverato sempre all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è stato trasferito dall’istituto Neuromed, pochi giorni l’arrivo a Pozzilli dal Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, che vista la gravità non ha potuto che disporne il trasporto presso una struttura attrezzata per i traumi neurochirurgici.

La situazione resta delicata e complessa, ma oltre al quadro più strettamente clinico, c’è anche quello infortunistico da tenere d’occhio. Sono ancora in corso, infatti, le verifiche relative al sinistro avvenuto in via Elba. Il mezzo pesante, che proveniva da San Severo, venne sequestrato.

Ora giunge questo appello: «Chiunque sia in possesso di informazioni, foto e video utili alla ricostruzione della dinamica, è pregato di rivolgersi alla Polizia municipale di Termoli».