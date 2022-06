Scontro tra due vetture e 4 feriti sulla statale 85

VENAFRO. Sono 4 le persone rimaste ferite nello scontro avvenuto stamani sulla statale 85 Venafrana, in territorio molisano. Tre in modo più lieve e una in condizioni serie, trasportate dal 118 Molise al Pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia.

Anas e forze dell'ordine, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno disposto la chiusura temporanea dell'arteria, dunque traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 85 “Venafrana” per incidente al km 22.400 all’altezza di Venafro fino alle 9.11, quando poi è stato ripristinato.

Galleria fotografica