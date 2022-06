Terreni con erbacce e fitta vegetazione a rischio roghi, Vigili del fuoco in via dei Pruni

TERMOLI. Il problema dello sfalcio e della manutenzione delle aree verdi è annoso e non riguarda soltanto le aree di proprietà comunale, ovviamente, ma insiste anche sui privati.

Stamani, in via dei Pruni, sul presto, incendio di sterpaglie in un terreno dove la vegetazione è fitta, per fortuna solo una porzione è andata a fuoco, ma le fiamme avrebbero potuto espandersi notevolmente, arrivando a lambire abitazioni e campi nelle vicinanze.

La Polizia locale, pur con la ristrettezza di organico di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, sta operando i controlli e intimando a chi non rispetta l'ordinanza in vigore di provvedere a tenere pulite le aree, proprio per scongiurare il rischio dei roghi, memori pure dei disastri avvenuti la scorsa estate.

In vigore, infatti, l'ordinanza emessa il 25 maggio dello scorso anno.

